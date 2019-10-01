Metin Diyadin Haftanın Nabzı'nda konuştu

Klasspor Tv genel yayın yönetmeni Bülent Atlas ve eski teknik direktör ve futbolcu Müjdat Yalman'ın hazırlayıp sunduğu Haftanın Nabzı'nda telefon ile bağlanan Metin Diyadin, önemli açıklamalar yaptı.

Diyadin'den başkent derbisi yorumu

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Rotasyon sıkıntılarımızın olduğunu bile bile göreve geldik. Bu zor süreci motivasyonla geçirebiliriz. Son 2 haftadır toparlandık ve iyi mücadele ediyoruz.Oyuncularımla olan birliktelik ve kazanma azmi en önemli olan şey. Taraftar desteğimiz de önemli. Gençlerbirliği, beklediğimiz gibi geçti maç. Onların kadro derinliği daha fazla ve kötü oynadıklarını düşünmüyorum. Doğru oyunu oynadık. Geniş alanda oynama şansımız zaten yoktu. İlk yarıda öne geçebilirlerdi. Bizde ikinci golden sonra üç ve dört yapabilirdik. Ankaragücü, bu tip maçları iyi oynar ve isteyerek kazanmıştır. Kadro derinliği dezavantajımızı mücadelemizle yendik." dedi.

Diyadin'den Berke ve Scarione açıklamaları

Diyadin, "Berke çok sessiz bir çocuk. Daha çok genç, biraz pişmesi lazım. Doğru zamanda kullanılmalı. Teknik ve fiziksel olarak biraz daha gelişmeli. Bu hafta kadroya da aldık Berke'yi. Scarione ise idmanlara ben geldiğimde başladı. İsteği yerinde ve pozitif oyuncu. Geçen hafta sakatlığı vardı, bu hafta yine kadroya aldık. Onu kesinlikle kazanmalıyız ve süre vermeliyiz. Yavaş yavaş monte edeceğiz takıma Scarione'yi." açıklamaları yaptı.

Olay sadece çizgi ihlali

Tecrübeli çalıştırıcı, "Maçtan sonra temsilcilerle konuştuk. Gözlemci raporunda da bahsediliyor. Faul atışı öncesi, anlık tepki gösterdim ve bir adım attım. O ara çizgiyi aşmışım. Hakem uyarmadı bile, sarı kart verebilirdi. Çünkü art niyet, küfür yok. Olay sadece çizgi ihlali. Direkt dışarı atılmam doğru değildi diye düşünüyorum." dedi.