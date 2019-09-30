Spor Özel yarın saat 14:00'da

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SPOR ÖZEL YARIN SAAT 14:00'DA

Türkiye'nin futbolcu fabrikası Gençlerbirliği'nde Altyapı sorunları neler? Yarın saat 14:00'da Klasspor Tv'de...

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Türkiye'nin futbolcu fabrikası Gençlerbirliği'nde Altyapı sorunları neler? Yöneticiler nasıl bir politika izliyor? Türkiye'deki sistem doğru mu? Yurt dışında nasıl bir organizasyon var? Hepsinin cevabı yarın saat 14.00'de Klasspor TV'de...

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