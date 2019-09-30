Gazişehir Gaziantep FK - Göztepe maç kadroları belli oldu...Süper Lig Cemil Usta Sezonu 6. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 20:00'da Kalyon Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem ALİ ŞANSALAN yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Kalyon Stadyumu
Gazişehir Gaziantep FK: Günay Güvenç, El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, Alın Dorınel Toşca, Güray Vural, Iraneuton Sousa Morıas Junıor, Muhammet Demir, Oğuz Ceylan, Souleymane Dıarra, Patrıck Twuması, Abdul Azız Tetteh, Jean Armel Kana Bıyık
Teknik Direktör:
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Göztepe: Chrıstıan Chagas Tarouco, Alpaslan Öztürk, Andre De Castro Pereıra, Jose Marcıo Da Costa, Serdar Gürler, Antonıo Alberto Bastos Pımparel, Lamine Gassama, Cameron Zıshan Rana Jerome, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Stefano Napoleonı
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ALİ ŞANSALAN, ERDİNÇ SEZERTAM, İSMAİL ŞENCAN, SELİM ÖZEN
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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