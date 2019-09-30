Altınordu - Adana Demirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:00'da başlayacak Altınordu - Adana Demirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 6. Haftasında Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı MERT GÜZENGE yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu
Altınordu: Erhan Erentürk, Ufuk Budak, Ravil Tagir, Berkay Samancı, Muhammed Mert, Hüseyin Atakan Üner, Kerim Alıcı, Okan Derici, Ersel Aslıyüksek, Sinan Osmanoğlu, Fatih Aktay
Teknik Direktör:
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Adana Demirspor: Adil Demirbağ, Semih Güler, Tevfik Altındağ, Hakan Bilgiç, Volkan Şen, Sinan Kurt, Kurtuluş Yurt, Levent Ayçiçek, Mehmet Uslu, Berk Yıldız, Samed Ali Kaya
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: MERT GÜZENGE, GÖKHAN MEMİŞOĞLU, OĞUZ KAĞAN ÇALIŞIR, R.ALKIM AKSOY
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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