Keçiörengücü evinde 29 maçtır kaybetmiyor

Rekorların takımı Keçiörengücü

Geçen sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta topladığı 76 puan ile şampiyon olan ve TFF 1. Lig'e yükselen Keçiörengücü, Aktepe Stadı'nda oynadığı son 29 lig mücadelesinde yenilgi yüzü görmedi. Keçiörengücü, kendi evinde son yenilgisini 2017-2018 sezonu 16. haftasında Afjet Afyonspor'a karşı 2-1'lik skor ile almıştı. Geçen sezon topladığı 76 puan ile profesyonel liglerde toplanan en yüksek puana da ulaşan mor menekşeler, 2018-2019 sezonunda çıktığı kendi evindeki 17 maçta 12 galibiyet ve 5 beraberlik alarak hiç yenilmedi.

2019-2020 sezonunda ise TFF 1. Lig'de mücadele eden Keçiörengücü, Aktepe stadyumu'nda oynadığı 3 lig karşılaşmasında 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Kendi evinde Osmanlıspor'u 1-0 yenen mor menekşeler, aynı skorla BB Erzurumspor'u da devirmeyi başardı. Son oynadığı lig mücadelesinde ise ligin güçlü ekibi Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalan Keçiörengücü, toplamda 6 hafta sonunda 2 galibiyet, 4 beraberlik ve topladığı 10 puanla ligde 6. sırada bulunuyor. TFF 1.Lig'de Adana Demirspor ile beraber ligdeki iki namağlup takımdan birisi olan Başkent temsilcisi, lider Akhisar Belediyespor'un 3 puan gerisinde yer alıyor.

KLASSPOR ÖZEL