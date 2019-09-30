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Etimesgut Belediyespor 3 puanı 3 golle aldı
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ETİMESGUT BELEDİYESPOR 3 PUANI 3 GOLLE ALDI

Etimesgut Belediyespor 3 puanı 3 golle aldı

Etimesgut Belediyespor, 2. Lig Kırmızı grup 5. hafta maçında evinde ağırladığı Ergene Velimeşespor'u 3-1 ile geçti ve puanını 8'e yükseltti.

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Başkent temsilcisi Etimesgut Belediyespor, evinde ağırladığı Ergene Velimeşespor'u İbrahim Alan, Eyüpcan Delibalta ve Ahmet Kaan Ergün'ün golleriyle 3-1 mağlup etti. Rakip takımın tek golü Mustafa Öztürk'ten geldi. Bu sonuçla 5 haftası geride kalan 2. lig kırmızı grupta Etimesgut Belediyespor, puanını 8'e yükseltti ve 7. sıraya çıktı. Ergene ise 7 puanda kaldı. 

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