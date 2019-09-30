Çankaya FK - Anagold 24Erzincanspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 15:30'da başlayacak Çankaya FK - Anagold 24Erzincanspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 1. Grup 5. Haftasında Ankara Ostim Stadyumunda oynanacak müsabakayı ABDULBAKİ AYYILDIZ yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Ankara Ostim
Çankaya FK: Burak Cengiz, Mert Kurt, Canberk Özçakır, Mutlu İlengöz, Salih Sarıkaya, Tolga Şahin, Veli Ortakcı, Caner Yılmaz, Ahmet Şahbaz, Cemre Atmaca, Ahmet Eren
Teknik Direktör:
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Anagold 24Erzincanspor: Ersel Çetinkaya, Yusuf Orhan, Enes Subaşı, Ayhan Gürbüz, Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Ali Öztürk, Erdi Kasapoğlu, Burak Aydın, Hüseyin Erol, Uğurcan Bekçi, Tugay Kırcalı
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ABDULBAKİ AYYILDIZ, ŞEFİK ÖNER, FURKAN KOCAYILDIZ, ERKAN YEGİN
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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