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Çankaya FK - Anagold 24Erzincanspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ÇANKAYA FK - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Çankaya FK - Anagold 24Erzincanspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 1. Grup 5. haftasında Çankaya FK ile Anagold 24Erzincanspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Çankaya FK - Anagold 24Erzincanspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 15:30'da başlayacak Çankaya FK - Anagold 24Erzincanspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup 5. Haftasında Ankara Ostim Stadyumunda oynanacak müsabakayı ABDULBAKİ AYYILDIZ yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Ankara Ostim

Çankaya FK: Burak Cengiz, Mert Kurt, Canberk Özçakır, Mutlu İlengöz, Salih Sarıkaya, Tolga Şahin, Veli Ortakcı, Caner Yılmaz, Ahmet Şahbaz, Cemre Atmaca, Ahmet Eren

Teknik Direktör:

Anagold 24Erzincanspor: Ersel Çetinkaya, Yusuf Orhan, Enes Subaşı, Ayhan Gürbüz, Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Ali Öztürk, Erdi Kasapoğlu, Burak Aydın, Hüseyin Erol, Uğurcan Bekçi, Tugay Kırcalı

Teknik Direktör:

Hakem: ABDULBAKİ AYYILDIZ, ŞEFİK ÖNER, FURKAN KOCAYILDIZ, ERKAN YEGİN

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