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Çankaya FK - Anagold 24Erzincanspor
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ÇANKAYA FK - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR

Çankaya FK - Anagold 24Erzincanspor

TFF 3. Lig 1. Grup 5. haftasında Çankaya FK ile Anagold 24Erzincanspor Ankara Ostim Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Çankaya FK - Anagold 24Erzincanspor

TFF 3. Lig 1. Grup 5. haftasında Çankaya FK ile Anagold 24Erzincanspor Ankara Ostim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Çankaya FK:

Teknik Direktör:

Anagold 24Erzincanspor:

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

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