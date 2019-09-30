﻿
Altınordu - Adana Demirspor
﻿
Site İçi Arama
﻿

ALTINORDU - ADANA DEMİRSPOR

Altınordu - Adana Demirspor

TFF 1. Lig 6. haftasında Altınordu ile Adana Demirspor Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

89 Okunma

Altınordu - Adana Demirspor

TFF 1. Lig 6. haftasında Altınordu ile Adana Demirspor Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Altınordu:

Teknik Direktör:

Adana Demirspor:

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

﻿

Adana Demirspor - Bursaspor
Osmanlıspor 2-1 Altınordu Maç sonu açıklamalar
Osmanlıspor Rahat nefes aldı
İşte Adana Demirspor - Bursaspor maçında ilk 11'ler
Osmanlıspor 2 - 1 Altınordu
İşte Adanaspor - Adana Demirspor maçında ilk 11'ler
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿