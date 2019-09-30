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Gazişehir Gaziantep FK - Göztepe
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GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK - GÖZTEPE

Gazişehir Gaziantep FK - Göztepe

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 6. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile Göztepe Kalyon Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Gazişehir Gaziantep FK - Göztepe

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 6. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile Göztepe Kalyon Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Gazişehir Gaziantep FK:

Teknik Direktör:

Göztepe:

Teknik Direktör:

Hakem: ALİ ŞANSALAN, ERDİNÇ SEZERTAM, İSMAİL ŞENCAN, SELİM ÖZEN

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