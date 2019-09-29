TFF 2. Lig'de haftanın sonuçları

Ligin 5. haftasında yapılan karşılaşmaların skorları şöyle:
Kırmızı Grup:
Bayburt Özel İdare-Niğde Anadolu: 2-1
Birevim Elazığspor-Bandırmaspor: 1-1
Vanspor-Piserro Kahramanmaraşspor: 1-0
Sivas Belediyespor-Uşakspor: 3-2
Etimesgut Belediyespor-Ergene Velimeşespor: 3-1
Kastamonuspor 1966-Kardemir Karabükspor: 4-0
Eyüpspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 1-2
Tuzlaspor-Kırşehir Belediyespor: 3-0
Sakaryaspor-Ankara Demirspor: 0-0
Beyaz Grup:
Yeni Çorumspor-Pendikspor: 0-2
Başkent Akademi-Gümüşhanespor: 3-4
Manisa Futbol Kulübü-Sarıyer: 2-0
Kırklarelispor-Hekimoğlu Trabzon: 1-1
Sancaktepe-Zonguldak Kömürspor: 0-2
İnegölspor-Hacettepe: 3-0
Amed Sportif Faaliyetler-Şanlıurfaspor: 0-0
Afjet Afyonspor-Yılport Samsunspor: 0-1
Tarsus İdmanyurdu-1922 Konyaspor: 2-1
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