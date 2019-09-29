﻿
TFF 2. Lig'de haftanın sonuçları
﻿
Site İçi Arama
﻿

TFF 2. LİG'DE HAFTANIN SONUÇLARI

TFF 2. Lig'de haftanın sonuçları

TFF 2. Lig'de 5. hafta karşılaşmaları oynandı.

178 Okunma

Ligin 5. haftasında yapılan karşılaşmaların skorları şöyle:

Kırmızı Grup:

Bayburt Özel İdare-Niğde Anadolu: 2-1

Birevim Elazığspor-Bandırmaspor: 1-1

Vanspor-Piserro Kahramanmaraşspor: 1-0

Sivas Belediyespor-Uşakspor: 3-2

Etimesgut Belediyespor-Ergene Velimeşespor: 3-1

Kastamonuspor 1966-Kardemir Karabükspor: 4-0

Eyüpspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 1-2

Tuzlaspor-Kırşehir Belediyespor: 3-0

Sakaryaspor-Ankara Demirspor: 0-0

Beyaz Grup:

Yeni Çorumspor-Pendikspor: 0-2

Başkent Akademi-Gümüşhanespor: 3-4

Manisa Futbol Kulübü-Sarıyer: 2-0

Kırklarelispor-Hekimoğlu Trabzon: 1-1

Sancaktepe-Zonguldak Kömürspor: 0-2

İnegölspor-Hacettepe: 3-0

Amed Sportif Faaliyetler-Şanlıurfaspor: 0-0

Afjet Afyonspor-Yılport Samsunspor: 0-1

Tarsus İdmanyurdu-1922 Konyaspor: 2-1

ETİKETLER
Çankaya FK - Anagold 24Erzincanspor
Başkent derbisi ardından notlar
Sporculardan derbi sonu açıklamalar...
4
Mustafa Kaplan'dan derbi sonu açıklamalar
MKE Ankaragücü'nden maç sonu açıklamalar
Sakaryaspor - Ankara Demirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿