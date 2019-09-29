Başkent derbisi ardından notlar

MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği'ni 56. dakikada Candeias (KK) ve 68. dakikada İlhan Parlak'ın attığı gollerle 2-1 mağlup etmeyi başardı. 6 maç sonunda 2 puanda kalan Gençlerbirliği'nin tek golü ise 75. dakikada Korcan (KK) den geldi.

İki takım maça şu 11'ler ile başladı;

MKE Ankaragücü: Korcan, Thiago Pinto, Pazdan, Kulusic, Kitsiou, Faty, Moke, Sedat, İlhan, Hasan, Orgill

Gençlerbirliği: Ertaç, Ahmet Oğuz, Flavio, Zargo Toure, Polomat, Fabricio, Berat, Sessegnon, Candeias, Ayite, Sio

Gençlerbirliği ilk yarı etkiliydi

Gençlerbirliği, ilk yarı 3 önemli pozisyondan faydalanamadı. Sio'nun kafa vuruşunu Pazdan çizgiden çıkarttı. Ayite karşı karşıya kaldığı pozisyonda Korcan'ı geçemedi. İlk yarıda etkili oynayan kırmızı siyahlı ekip pozisyonları değerlendiremeyince iki takım soyunma odasına golsüz beraberlikle gitti.

Ankaragücü ikinci yarı kontrolü eline aldı

Sarı lacivertliler, maçın ikinci yarısına daha coşkulu başladı. 56. dakikada oluşan karambolde Pazdan'dan seken topa son dokunan Candeias, kendi kalesine gol attı. Baskısını artıran Ankaragücü, İlhan Parlak'ın golüyle 2-0 öne geçti. 2-0'dan sonra Gençlerbirliği, risk almaya başladı. Defansta derin boşluklar bırakan Gençlerbirliği, ceza sahası yayı dışından defans oyuncusu Zargo Toure'nin şutunda 2-1'e getirdi. Topa son dokunan isim Korcan, olduğu için gol Korcan (KK) diye yazıldı. Maçın son dakikalarında Mehmet Sak ile üçüncü golden yararlanamayan Ankaragücü, derbinin kazananı oldu.

Maçtan istatistikler

MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği maçında;

Toplam şut 12 - 16

İsabetli şut 5 - 5

Topla oynama %41 - %59

Toplam pas 282 - 385

Pas isabeti %62 - %76

Faul 15 - 11

Sarı kart 1 - 2

Kırmızı kart 0 - 0

Ofsayt 1 - 1

Korner 4 - 9

Gençlerbirliği ateşe düştü

Gençlerbirliği, derbide kaybeden taraf olarak 6 maçta 2 puanda kaldı ve ateşe düşen taraf oldu. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, maç sonu açıklamasında "Kaybettik üzgünüz, ilk yarı değerlendirseydik önde bitirecektik devreyi. Kazanan takımı kutluyorum" açıklaması yaptı.

Ankaragücü'nde Diyadin kırmızı kart gördü

Ankaragücü'nde teknik direktör Metin Diyadin, maç içerisinde bir faul pozisyonu sonrası çizgiyi aştığı için hakem Ümit Öztürk tarafından kırmızı kart ile cezalandırıldı. Maç sonu basın toplantısına ise Diyadin'in yardımcısı Hayrettin Aksoy katıldı. Aksoy, "Maça iyi başlamadık. 10-15 dakika kötü oynadık. Sonra oyun hakimiyetini ele geçirdik. 2. yarıda daha iyiydik. Son 10 dakika psikolojik olarak geriye çekildik. Mehmet, 3. golü atabilirdi. Bu maç bizim dönüm noktamızdı. Kısıtlı kadroya rağmen müthiş mücadele ettik" derken, Ankaragücü 6 hafta sonunda 8 puana ulaşmış oldu.