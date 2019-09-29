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Haftanın Nabzı bu akşam saat 20.00'da
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HAFTANIN NABZI BU AKŞAM SAAT 20.00'DA

Haftanın Nabzı bu akşam saat 20.00'da

Haftanın Nabzı bu akşam yine çok önemli konularla sizlerle...

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 Bu hafta Haftanın Nabzı'nda Klasspor TV Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas ve Müjdat Yalman 7 Yıl aranın ardından oynanan MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği derbisini, derbide yaşanılanları, iki takımın son durumlarını ve diğer Ankara takımlarının oynadığı karşılaşmaları masaya yatırıyorlar.

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Başkent derbisi ardından notlar
Sporculardan derbi sonu açıklamalar...
4
Mustafa Kaplan'dan derbi sonu açıklamalar
MKE Ankaragücü'nden maç sonu açıklamalar
3
MKE Ankaragücü 2-1 Gençlerbirliği
Erkan: Derbiye yakışır oyun olmalı
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