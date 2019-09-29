Sporculardan derbi sonu açıklamalar...

Süper Lig'in 6'ıncı haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği karşılaşması, MKE Ankaragücü'nün 2 - 1 galibiyeti ile sonuçlanırken futbolcular yayıncı kuruluşlara açıklamalar yaptı...

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"Berat Ayberk Özdemir: Acilen kendimize gelmemiz gerekiyor."

Gençlerbirliği'nin son zamanlarda yeteneğiyle öne çıkan oyuncusu Berat Ayberk Özdemir, yayıncı kuruluşa şu açıklamalarda bulundu: "Biz bu hafta Ankaragücü maçına çok iyi hazırlanmıştık. Futbol'un kanunu bu atamazsan atarlar, öyle bir maç oldu. Ankaragücü'nü tebrik ediyoruz. Acilen kendimize gelmemiz gerekiyor. Şu an biraz moraller bozuk. Galatasaray maçına en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Hem kendime hem de takım arkadaşlarıma kızdım. Pozisyon bulmuşsan atacaksın. Ama biz iyi bir takımız. En kısa zamanda kendimize bir çeki düzen verip galibiyetler almak istiyoruz.

"Kulusic: Karakterimizi sahaya yansıttık."

MKE Ankaragücü orta saha oyuncusu Ricardo Faty, yayıncı kuruluşa açıklama yaparken sözlerini oğlu tercüme etti. Faty, "Kardeş takımla olan önemli bir maçtı. Yenmek önemliydi, inşallah böyle devam ederiz." ifadelerini kullandı. Faty, oğlu ile ilgili görüşlerini dile getirirken ekranlara renkli görüntüler yansıdı.

Küçüklüğünden beri taraftarı olduğu takımda oynayan MKE Ankaragücü sporcusu Hasan Kaya, açıklamalarında "İlk yarı biraz zorlandık. Biliyorduk zorlu bir maç olacağını, çünkü Ankara derbisi. İyi oynadık, Küçüklüğümden beri taraftarı olduğum kulüpte oynuyorum. Herkese çok teşekkür ederim." dedi.

MKE Ankaragücü'nden Ante Kulusic ise "Son iki haftadır mağlup oluyorduk. Üzerimizde bir baskı oluşmuştu. Ama bugün karakterimizi sahaya yansıttık. Taraftarın da büyük desteğini aldık. Maça istediğimiz gibi başlayamamayı ilk 45 dakika boyunca bize baskı kurmalarına ve bizi kendi sahamıza itmelerine bağlıyorum." dedi.

Gençlerbirliği cephesinden yine çok konuşulan Polomat, "Kötü oynadığımızı düşünmüyorum. İkinci yarıya kötü başladık." dedi. Polomat, "Şu ana kadar elimizden geleni yapıyorduk zaten. Bugün de öyle oldu. Önümüzdeki Galatasaray maçına çok iyi hazırlanmalıyız." ifadelerini kullandı.