Mustafa Kaplan'dan derbi sonu açıklamalar

Süper Lig'in 6. haftasında gerçekşeleşen kıyasıya mücadelede tarihi Başkent Derbisi'nin mağlubu Gençlerbirliği oldu. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamayı kısa tutarak şu ifadelerde bulundu:

"Üzgünüz. Bu skor bize yakışmıyor. Kazanan takımı tebrik ediyorum. İlk yarı kaçırdıklarımızdan birini atamayınca avantajı elde edemedik. Atamayana atarlar. Rakibin duran toplardan etkili olacağını biliyordum. Duran bir toptan yenik duruma düştük. Ardından ikinci gol gelince de yapacak bir şey kalmadı."