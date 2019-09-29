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Mustafa Kaplan'dan derbi sonu açıklamalar
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MUSTAFA KAPLAN'DAN DERBİ SONU AÇIKLAMALAR

Tarihi Başkent Derbisi'nde mağlup olan Gençlerbirliği'nin teknik adamı Mustafa Kaplan maç sonunda yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

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  Süper Lig'in 6. haftasında gerçekşeleşen kıyasıya mücadelede tarihi Başkent Derbisi'nin mağlubu Gençlerbirliği oldu. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamayı kısa tutarak şu ifadelerde bulundu:

"Üzgünüz. Bu skor bize yakışmıyor. Kazanan takımı tebrik ediyorum. İlk yarı kaçırdıklarımızdan birini atamayınca avantajı elde edemedik. Atamayana atarlar. Rakibin duran toplardan etkili olacağını biliyordum. Duran bir toptan yenik duruma düştük. Ardından ikinci gol gelince de yapacak bir şey kalmadı."
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4
Hacettepeli
29 Eylül 201922:00
Hocam düşüyoruz gel kurtar bizi hacettepe seni bekliyor acilen gel mustafa kaplan
3
Sabri
29 Eylül 201921:34
Hocam gel hacettepeyi kurtar bırak istifa et gel hacetyepeye
2
Kesinli
29 Eylül 201920:39
Istıfa etmekde bir erdemlik
1
Abdurrahman Kirmizi
29 Eylül 201919:40
Ne demek yapacak birsey kalmadi? Sen ne ise yararsin? Bahcedeki cuce heykelimisin sen? Takimi secen yedek degistiren bizmiyiz?
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