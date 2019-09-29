MKE Ankaragücü'nden maç sonu açıklamalar

Süper Lig'in 6'ıncı haftasında 7 yıl aradan sonra gerçekleşen tarihi Başkent Derbisi'nde MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Yıllardır beklenen derbide MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek maçın galibi oldu. Maç sırasında Metin Diyadin kırmızı kart gördüğü için maç sonu açıklamaları MKE Ankaragücü Profesyonel Takım Antrenörü Hayrettin Aksoy, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Aksoy şunları söyledi: "Oyunun ilk başında Gençlerbirliği’nin üstünlüğü vardı. İlk 10-15 dakikayı atlattıktan sonra oyun hakimiyetini ele geçirdik. İkinci yarı toplarladık, pozisyonlar yakaladık. Son bölümde 2-0’dan dolayı rakip daha hevesli oynamaya başladı. Biz son bölümlerde kontrataklardan gol aradık. Skor farklı olabilirdi. Geçen hafta Fenerbahçe maçında çok iyi mücadele ettik. Bu hafta galibiyet bizim için çok önemliydi. Kısıtlı bir kadroya rağmen müthiş mücadele ettik. Sporcularıma teşekkür ediyorum."
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