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İşte Cİ Group Buca - 68 Aksaray Belediye Spor maçında ilk 11'ler
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İŞTE Cİ GROUP BUCA - 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Cİ Group Buca - 68 Aksaray Belediye Spor maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 1. Grup 5. haftasında Cİ Group Buca ile 68 Aksaray Belediye Spor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Cİ Group Buca - 68 Aksaray Belediye Spor maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Cİ Group Buca - 68 Aksaray Belediye Spor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup 5. Haftasında Yeni Buca Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı ÖMER ŞİVKA yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Yeni Buca Stadı

Cİ Group Buca: Benjamin Fuchs, Ahmet Aktaş, Nihat Yılmaz, Mustafa Şen, Gökhan Erdöl, Cafercan Aksu, Ceyhun Demircan, Berke Bıyık, Cuma Menize, Gökhan Köseoğlu, Erhan Kurt

Teknik Direktör:

68 Aksaray Belediye Spor: Barış Başkan, Serhat Velioğlu, Fuat Yaman, Berkay Can, Hakan Akman, Bora Yılmaz, Enes Soy, İlyas Ekiz, Emre Karadağ, Muhammet Taha Şahin, İbrahim Konuksever

Teknik Direktör:

Hakem: ÖMER ŞİVKA, CAN ÖZTEKİN, GÖKER EREL, SEMA SÜER

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