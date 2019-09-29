İşte Cİ Group Buca - 68 Aksaray Belediye Spor maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak Cİ Group Buca - 68 Aksaray Belediye Spor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 1. Grup 5. Haftasında Yeni Buca Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı ÖMER ŞİVKA yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Yeni Buca Stadı
Cİ Group Buca: Benjamin Fuchs, Ahmet Aktaş, Nihat Yılmaz, Mustafa Şen, Gökhan Erdöl, Cafercan Aksu, Ceyhun Demircan, Berke Bıyık, Cuma Menize, Gökhan Köseoğlu, Erhan Kurt
Teknik Direktör:
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68 Aksaray Belediye Spor: Barış Başkan, Serhat Velioğlu, Fuat Yaman, Berkay Can, Hakan Akman, Bora Yılmaz, Enes Soy, İlyas Ekiz, Emre Karadağ, Muhammet Taha Şahin, İbrahim Konuksever
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ÖMER ŞİVKA, CAN ÖZTEKİN, GÖKER EREL, SEMA SÜER
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