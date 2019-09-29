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Sakaryaspor - Ankara Demirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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SAKARYASPOR - ANKARA DEMİRSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Sakaryaspor - Ankara Demirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 5. haftasında Sakaryaspor ile Ankara Demirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Sakaryaspor - Ankara Demirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:00'da başlayacak Sakaryaspor - Ankara Demirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 5. Haftasında Yeni Sakarya Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Sakaryaspor: Canberk Ömer Özdemir, Serkan Odabaşoğlu, Özgür Kedikli, Abdulaziz Solmaz, Taşkın İlter, Berk İsmail Ünsal, Okan Baydemir, Nuri Fatih Aydin, Ali Fırat Okur, Ahmet Furkan Özcan, Oğuz Çalışkan

Teknik Direktör:

Ankara Demirspor: Kamil İçer, Çağrı Bülbül, Hasan Küçcük, Mustafa Kayabaşı, Serdar Eylik, Ahmet Devret, Taner Koç, Emre Selen, Burak Öksüz, Fatih Özçelik, M.Tahir Babaoğlu

Teknik Direktör:

Hakem: ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY, SALİM ŞANLIER, EFE KURTULUŞ, SAFA YILMAZ

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