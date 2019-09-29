Sakaryaspor - Ankara Demirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:00'da başlayacak Sakaryaspor - Ankara Demirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 5. Haftasında Yeni Sakarya Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Sakaryaspor: Canberk Ömer Özdemir, Serkan Odabaşoğlu, Özgür Kedikli, Abdulaziz Solmaz, Taşkın İlter, Berk İsmail Ünsal, Okan Baydemir, Nuri Fatih Aydin, Ali Fırat Okur, Ahmet Furkan Özcan, Oğuz Çalışkan
Teknik Direktör:
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Ankara Demirspor: Kamil İçer, Çağrı Bülbül, Hasan Küçcük, Mustafa Kayabaşı, Serdar Eylik, Ahmet Devret, Taner Koç, Emre Selen, Burak Öksüz, Fatih Özçelik, M.Tahir Babaoğlu
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY, SALİM ŞANLIER, EFE KURTULUŞ, SAFA YILMAZ
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