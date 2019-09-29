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İşte Tarsus İdman Yurdu - 1922 Konyaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE TARSUS İDMAN YURDU - 1922 KONYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Tarsus İdman Yurdu - 1922 Konyaspor maçında ilk 11'ler

TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. haftasında Tarsus İdman Yurdu ile 1922 Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Tarsus İdman Yurdu - 1922 Konyaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Tarsus İdman Yurdu - 1922 Konyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. Haftasında Tarsus İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı BURAK TAŞKINSOY yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Tarsus İlçe

Tarsus İdman Yurdu: Anıl Demir, Mehmet Cansın Çiçek, Yasin Elmas, Nurullah Kaya, Ali Yavuz Kol, Yılmaz Can Taşkıran, Erkam Develi, Artun Akçakın, Alperen Pak, Sefa Durmuş, Onur Şirin

Teknik Direktör:

1922 Konyaspor: Seydi Kayasoy, Recep Metin, Ahmet Önay, Burak Saban, Nurettin Çağlar, Alpay Cin, İsmet Yumakoğulları, İbrahim Serdar Aydın, Seddar Karaman, Alper Kadir Duruk, Bünyamin Kasal

Teknik Direktör:

Hakem: BURAK TAŞKINSOY, BARKIN GÜDÜ, MURAT ERÖLMEZ, SERCAN MURAT GÜNDÜZLER

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