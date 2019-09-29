İşte Tarsus İdman Yurdu - 1922 Konyaspor maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak Tarsus İdman Yurdu - 1922 Konyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. Haftasında Tarsus İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı BURAK TAŞKINSOY yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Tarsus İlçe
Tarsus İdman Yurdu: Anıl Demir, Mehmet Cansın Çiçek, Yasin Elmas, Nurullah Kaya, Ali Yavuz Kol, Yılmaz Can Taşkıran, Erkam Develi, Artun Akçakın, Alperen Pak, Sefa Durmuş, Onur Şirin
Teknik Direktör:
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1922 Konyaspor: Seydi Kayasoy, Recep Metin, Ahmet Önay, Burak Saban, Nurettin Çağlar, Alpay Cin, İsmet Yumakoğulları, İbrahim Serdar Aydın, Seddar Karaman, Alper Kadir Duruk, Bünyamin Kasal
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: BURAK TAŞKINSOY, BARKIN GÜDÜ, MURAT ERÖLMEZ, SERCAN MURAT GÜNDÜZLER
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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