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Afjet Afyonspor - Samsunspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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AFJET AFYONSPOR - SAMSUNSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Afjet Afyonspor - Samsunspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. haftasında Afjet Afyonspor ile Samsunspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Afjet Afyonspor - Samsunspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:00'da başlayacak Afjet Afyonspor - Samsunspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. Haftasında Zafer Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Zafer Stadı

Afjet Afyonspor : Doğan Ateş, Onur Ramazan Toprak, İlker Avşar, Mehmet Tosun, Mehmet Doğan, Caner Solmaz, Fatih Selimhan Solmaz, Mehmet Tayfun Dingil, Ali Kılıç, İsmet Benli, Aykut Uluç

Teknik Direktör:

Samsunspor: Nurullah Aslan, Caner Arıcı, Yalçın Kılınç, Ramazan Çevik, İlyas Kubilay Yavuz, Gökhan Alsan, Ferhat Çulcuoğlu, Gökhan Meral, Samet Asatekin, Erkam Reşmen, Bahattin Köse

Teknik Direktör:

Hakem: MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ, HAKAN YOLDAŞ, BERKAY DABAN, SERKAN ERYILMAZ

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