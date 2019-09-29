Afjet Afyonspor - Samsunspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:00'da başlayacak Afjet Afyonspor - Samsunspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. Haftasında Zafer Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Zafer Stadı
Afjet Afyonspor : Doğan Ateş, Onur Ramazan Toprak, İlker Avşar, Mehmet Tosun, Mehmet Doğan, Caner Solmaz, Fatih Selimhan Solmaz, Mehmet Tayfun Dingil, Ali Kılıç, İsmet Benli, Aykut Uluç
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Samsunspor: Nurullah Aslan, Caner Arıcı, Yalçın Kılınç, Ramazan Çevik, İlyas Kubilay Yavuz, Gökhan Alsan, Ferhat Çulcuoğlu, Gökhan Meral, Samet Asatekin, Erkam Reşmen, Bahattin Köse
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ, HAKAN YOLDAŞ, BERKAY DABAN, SERKAN ERYILMAZ
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.