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İşte Amed Sportif - Şanlıurfaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE AMED SPORTİF - ŞANLIURFASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Amed Sportif - Şanlıurfaspor maçında ilk 11'ler

TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. haftasında Amed Sportif ile Şanlıurfaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Amed Sportif - Şanlıurfaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Amed Sportif - Şanlıurfaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. Haftasında Diyarbakır Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı BAYRAM BAŞKAN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Diyarbakır Stadyumu

Amed Sportif: Yiğitcan Gölboyu, Bünyamin Yürür, Azad Kevin Odabaşı, Onur Alkan, M.Burak Taşdemir, Mehmet Erkut Şentürk, Abdullah Çetin, Abdulaziz Demircan, Tolga Tekin, Bulut Kaya, Muhammet Yılmaz

Teknik Direktör:

Şanlıurfaspor: Yasin Davuş, İbrahim Halil Durmuş, Mehmet Halil Daniş, Veysel Sönmezsoy, Sercan Kaya, Seyfettin Büyükkılıç, Ali Eren Demirkol, Onur Demir, Fevzi Özkan, Rıdvan Bingöl, İbrahim Canlıka

Teknik Direktör:

Hakem: BAYRAM BAŞKAN, EMİN YILDIRIM, EREN ÖZÇELİK, MEHMET TERECE

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