İşte Amed Sportif - Şanlıurfaspor maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak Amed Sportif - Şanlıurfaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. Haftasında Diyarbakır Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı BAYRAM BAŞKAN yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Diyarbakır Stadyumu
Amed Sportif: Yiğitcan Gölboyu, Bünyamin Yürür, Azad Kevin Odabaşı, Onur Alkan, M.Burak Taşdemir, Mehmet Erkut Şentürk, Abdullah Çetin, Abdulaziz Demircan, Tolga Tekin, Bulut Kaya, Muhammet Yılmaz
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Şanlıurfaspor: Yasin Davuş, İbrahim Halil Durmuş, Mehmet Halil Daniş, Veysel Sönmezsoy, Sercan Kaya, Seyfettin Büyükkılıç, Ali Eren Demirkol, Onur Demir, Fevzi Özkan, Rıdvan Bingöl, İbrahim Canlıka
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: BAYRAM BAŞKAN, EMİN YILDIRIM, EREN ÖZÇELİK, MEHMET TERECE
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.