Fethiyespor - Payasspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:00'da başlayacak Fethiyespor - Payasspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 2. Grup 5. Haftasında Fethiye İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı SABİT SELVİ yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Fethiye İlçe
Fethiyespor: Hüseyin Rüzgar, Sabri Turgut, Anıl Gir, Halil İbrahim Cenik, Turgay An, İbrahim Ethem Sevinç, Mert Özmen, Serkan Demirol, Cemal Şener, Mert Caymaz, Anıl Arıcıoğlu
Teknik Direktör:
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Payasspor: Cihan Şentürk, Cuma Ali Üzüm, Oğuzhan Acar, Mümin Aysever, Ömer Yanık, Fatih Somuncu, Yasin Tosun, Uğur Karakoç, Furkan Safi, Aykut Topal, Fatih Dalgıç
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: SABİT SELVİ, SERDAR İLA, MUSTAFA KIRBAŞ, ENGİN UĞUR
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