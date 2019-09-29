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Fethiyespor - Payasspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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FETHİYESPOR - PAYASSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Fethiyespor - Payasspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 2. Grup 5. haftasında Fethiyespor ile Payasspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Fethiyespor - Payasspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:00'da başlayacak Fethiyespor - Payasspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 2. Grup 5. Haftasında Fethiye İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı SABİT SELVİ yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Fethiye İlçe

Fethiyespor: Hüseyin Rüzgar, Sabri Turgut, Anıl Gir, Halil İbrahim Cenik, Turgay An, İbrahim Ethem Sevinç, Mert Özmen, Serkan Demirol, Cemal Şener, Mert Caymaz, Anıl Arıcıoğlu

Teknik Direktör:

Payasspor: Cihan Şentürk, Cuma Ali Üzüm, Oğuzhan Acar, Mümin Aysever, Ömer Yanık, Fatih Somuncu, Yasin Tosun, Uğur Karakoç, Furkan Safi, Aykut Topal, Fatih Dalgıç

Teknik Direktör:

Hakem: SABİT SELVİ, SERDAR İLA, MUSTAFA KIRBAŞ, ENGİN UĞUR

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