Trabzonspor - Beşiktaş maç kadroları belli oldu...Süper Lig Cemil Usta Sezonu 6. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem ALİ PALABIYIK yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Seyedmajıd Hosseını, Jose Ernesto Sosa, Nnaduzor Nwakaeme, Alexander Sorloth, John Obı Mıkel, Da Sılva Pereıra, Abdulkadir Parmak, Fılıp Novak
Teknik Direktör:
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Beşiktaş: Lorıs Sven Karıus, Oğuzhan Özyakup, Tyler Domınıc Boyd, Atıba Hutchınson, Burak Yılmaz, Georges Kevın Nkoudou Mbıda, Necip Uysal, Domagoj Vıda, Dorukhan Toköz, Gökhan Gönül, Caner Erkin
Teknik Direktör:
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Hakem: ALİ PALABIYIK, SERKAN OLGUNCAN, ASIM YUSUF ÖZ, CANER AK
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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