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Trabzonspor - Beşiktaş maç kadroları belli oldu...
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TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Trabzonspor - Beşiktaş maç kadroları belli oldu...

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 6. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Trabzonspor - Beşiktaş maç kadroları belli oldu...

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 6. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem ALİ PALABIYIK yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Seyedmajıd Hosseını, Jose Ernesto Sosa, Nnaduzor Nwakaeme, Alexander Sorloth, John Obı Mıkel, Da Sılva Pereıra, Abdulkadir Parmak, Fılıp Novak

Teknik Direktör:

Beşiktaş: Lorıs Sven Karıus, Oğuzhan Özyakup, Tyler Domınıc Boyd, Atıba Hutchınson, Burak Yılmaz, Georges Kevın Nkoudou Mbıda, Necip Uysal, Domagoj Vıda, Dorukhan Toköz, Gökhan Gönül, Caner Erkin

Teknik Direktör:

Hakem: ALİ PALABIYIK, SERKAN OLGUNCAN, ASIM YUSUF ÖZ, CANER AK

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