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Menemenspor - Osmanlıspor maç kadroları belli oldu...
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MENEMENSPOR - OSMANLISPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Menemenspor - Osmanlıspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 6. haftasında Menemenspor ile Osmanlıspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Menemenspor - Osmanlıspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 6. haftasında Menemenspor ile Osmanlıspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:00'da Menemen İlçe Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem TURGUT DOMAN yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Menemen İlçe Stadı

Menemenspor: Gentıan Selmanı, Jasmın Trtovac, Taşkın Çalış, Mustafa Çeçenoğlu, Muhammed Ali Doğan, Ali Özgün, Alberk Koç, Canberk Aydın, Ibrahım Sangare, Ali Keten, Halil İbrahim Sönmez

Teknik Direktör:

Osmanlıspor: Ali Eren İyican, Erıc Ayuk Mbu, Beykan Şimşek, Okan Deniz, Jovan Blagojevıc, Halil İbrahim Esen, Hasan Kılıç, Rıdvan Çankaya, Erdem Çetinkaya, Oğuz Yıldırım, Ahmet Eyüp Türkaslan

Teknik Direktör:

Hakem: TURGUT DOMAN, UYGAR BEBEK, ALİ TUNA, SERDAR AKKOÇOĞLU

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