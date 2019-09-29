Menemenspor - Osmanlıspor maç kadroları belli oldu...TFF 1. Lig 6. haftasında Menemenspor ile Osmanlıspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:00'da Menemen İlçe Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem TURGUT DOMAN yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Menemen İlçe Stadı
Menemenspor: Gentıan Selmanı, Jasmın Trtovac, Taşkın Çalış, Mustafa Çeçenoğlu, Muhammed Ali Doğan, Ali Özgün, Alberk Koç, Canberk Aydın, Ibrahım Sangare, Ali Keten, Halil İbrahim Sönmez
Teknik Direktör:
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Osmanlıspor: Ali Eren İyican, Erıc Ayuk Mbu, Beykan Şimşek, Okan Deniz, Jovan Blagojevıc, Halil İbrahim Esen, Hasan Kılıç, Rıdvan Çankaya, Erdem Çetinkaya, Oğuz Yıldırım, Ahmet Eyüp Türkaslan
Teknik Direktör:
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Hakem: TURGUT DOMAN, UYGAR BEBEK, ALİ TUNA, SERDAR AKKOÇOĞLU
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