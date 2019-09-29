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MKE Ankaragücü 2-1 Gençlerbirliği
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MKE ANKARAGÜCÜ 2-1 GENÇLERBİRLİĞİ

MKE Ankaragücü 2-1 Gençlerbirliği

MKE Ankaragücü, Eryaman stadyumu'nda Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. 7 sene aranın ardından ilk başkent derbisi oynanıyor.

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MKE Ankaragücü: Korcan, Thiago Pinto, Pazdan, Kulusic, Kitsiou, Faty, Moke, Sedat, İlhan, Hasan, Orgill

Gençlerbirliği: Ertaç, Ahmet Oğuz, Flavio, Zargo Toure, Polomat, Fabricio, Berat, Sessegnon, Candeias, Ayite, Sio

23' Sarı kart... Maçın ilk sarı kartı Gençlerbirliği'nden Zargo Toure görüyor... 

29' Kırmızı kart... MKE Ankaragücü'nde Teknik direktör Metin Diyadin, faul sonrası hakem Ümit Öztürk'e itirazda bulununca oyun dışına alınıyor... 

30' Gençlerbirliği tarafından kullanılan frikik atışında Sessegnon'un şutunu Korcan güçlükle kornere çeliyor. 

                        

                        

                       

33' Gençlerbirliği'nde sol taraftan gelişen atakta Sio'nun kafa vuruşunu Pazdan, çizgiden çıkardı. 

36' Ankaragücü'nde Hasan, ceza sahasının 5 metre gerisinden şut çıkardı. Top farklı şekilde auta çıktı. 

40' Gençlerbirliği'nde Berat'ın orta sahadan çektiği şut, Korcan için kolay bir şut oldu. 

43' Gençlerbirliği'nde ikiye bir kalınan pozisyonda, Sio'nun pasında kaleci Korcan ile karşı karşıya kalan Ayite, fırsatı değerlendiremiyor. 

İlk yarının sonuna 2 dakika ilave edildi... 

45+1' Gençlerbirliği'nde Sio'nun vuruşunda hakem ofsayt kararı verdi. 

İLK YARI SONUCU: MKE ANKARAGÜCÜ 0-0 GENÇLERBİRLİĞİ 

İkinci yarı başladı....

50' MKE Ankaragücü'nde İlhan Parlak, ceza sahası yayından çektiği şutta başarılı olamadı. 

51' Kitsiou, yerde kalıyor. Yunan defans oyuna devam ediyor. 

52' Faty'nin sağdan ortasında Polomat'ın koluna çarpan pozisyonda hakem Ümit Öztürk, devam kararı veriyor. Ankaragücü'nün yoğun itirazları var. İki takım futbolcuları kısa süreli gerginlik yaşıyor. 

53' MKE Ankaragücü kaptanı Sedat, sarı kart görüyor. 

53' Gençlerbirliği'nde Sio, sarı kart gören oyuncu oluyor. 

54' GOOOOOOL... MKE ANKARAGÜCÜ 1-0 GENÇLERBİRLİĞİ ​

54' MKE Ankaragücü'nde Pazdan, gelişen köşe vuruşu sonrası oluşan karambolde golü atıyor. 

59' Ricardo Faty'nin şutunda kaleci Ertaç başarılı... 

61' Gençlerbirliği'nde oyuncu değişikliği... Çıkan oyuncu Ayite, giren oyuncu Stancu... 

65' İlhan Parlak, ceza sahası içinde yerde kalıyor. Hakem Ümit Öztürk, devam kararı veriyor. 

67' GOOOOOOL... MKE ANKARAGÜCÜ 2-0 GENÇLERBİRLİĞİ

67' Hasan'ın pasında Kitsiou topla buluştu. Kitsiou ortasında İlhan, topu ağlara gönderiyor ama hakem ofsayt kararı veriyor. İtirazlar üzerine VAR ile görüşen hakem Ümit Öztürk, gol kararını geçerli sayıyor. İlhan'ın attığı gol ile durum 2-0 oluyor. 

71' Gençlerbirliği'nde Flavio çıktı, Rahmetullah oyuna girdi. 

74' GOOOOOL... MKE ANKARAGÜCÜ 2-1 GENÇLERBİRLİĞİ

74' Gençlerbirliği'nde ceza sahası yayı dışından topa vuran Zargo Toure, Korcan'ı konturpiyede bırakıyor. Mücadelede durum 2-1 oluyor...

80' Ankaragücü'nde Orgill, hızlı gelişen atakta tek başına götürdüğü topta kaleci Ertaç ile karşı karşıya kaldı. Top üstten auta çıktı... 

80' MKE Ankaragücü'nde oyuncu değişikliği... Çıkan oyuncu Hasan Kaya, giren oyuncu Mehmet Sak... 

82' Gençlerbirliği'nde çıkan oyuncu Berat, giren oyuncu Nadir... 

84' Gençlerbirliği bu dakikalarda ataklarını sıklaştırıyor. 

86' Ankaragücü, Gençlerbirliği savunmasında boşluklar yakalıyor. 

88' Ankaragücü'nde 2. oyuncu değişikliği.. Çıkan oyuncu Faty, giren oyuncu tecrübeli stoper Yalçın Ayhan... 

Oyunun normal süresine 5 dakika ilave edildi... 

90+2' Ankaragücü'nde oyuna sonradan giren Mehmet, çalımlarla ceza sahasına girdi. Uygun durumdaki İlhan'a pas vermeyen Mehmet'in şutunda top köşe vuruşuna çıktı. 

90+4' Ankaragücü'nde son oyuncu değişikliği... Çıkan oyuncu İlhan, giren oyuncu Aydın Karabulut... 

Hakem Ümit Öztürk, maçın bitiş düdüğünü çalıyor... 

MAÇ SONUCU: MKE ANKARAGÜCÜ 2-1 GENÇLERBİRLİĞİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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3
BalabanTatar...
29 Eylül 201922:45
İlhan Ahmet'i madara etti. Her maç 10 kişi oynar mı takım? Nereye kadar Ahmet? Bi adam hiç ders almaz mı?bal yapamayan eşek arısı gibi takım .ÇOok ağır oynuyorlar pozisyon üretemiyorlar.Sese bile Ahmet'e pas atmadı birkaç pozisyon. Bu gidiş acı ama kümeye
2
Eski sag Kanat
29 Eylül 201919:37
Ankaragucu defansda yerlesik birbirini cok iyi taniyan oyunculara sahip olmanin takimi defansda birlikte tutabilmenin mukafatini aliyor. Genclerbirligi sanssizdi diyemiyorum 3 metre den bos kale yerine kendini yere atan oyuncuya nisanlayan oyuncu sanssiz degil beceriksizdir. Ankaragucu firsatlari kullandi Genclerbirligi savunmasi zaten evlere senlik. Pazdan alti pasta yaninda tek bir Genclerbirligi stoperi yok macin ve Genclerbirliginin ozeti. Canli mac oldu firsatlari gole cevirebilen kazandi.
1
Ahmet ihsan
29 Eylül 201918:59
Mustafa kaplan su yarim kalan istifanı ette takımın onu açılsın
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