MKE Ankaragücü 2-1 Gençlerbirliği

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BalabanTatar...

29 Eylül 201922:45

İlhan Ahmet'i madara etti. Her maç 10 kişi oynar mı takım? Nereye kadar Ahmet? Bi adam hiç ders almaz mı?bal yapamayan eşek arısı gibi takım .ÇOok ağır oynuyorlar pozisyon üretemiyorlar.Sese bile Ahmet'e pas atmadı birkaç pozisyon. Bu gidiş acı ama kümeye