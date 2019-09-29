Erkan: Derbiye yakışır oyun olmalı

Klasspor TV’de he cuma yayınlanan Gazeteci Mert Dokuzoğlu’nun hazırlayıp sunduğu maça Çeyrek Kala’nın son bölümünde konuk, Gazeteci yazar Ali Öcal’dı. Başkent Derbisi’nin arefesinde gerçekleşen programda Dokuzoğlu, Öcal ile birlikte derbiyi masaya yatırdı. Yayında gerçekleşen canlı telefon bağlantılarıyla programa çok önemli isimler derbi hakkındaki görüşleriyle dahil oldu.

“Adnan Erkan: Derbiye yakışır bir oyun olması önemli”

Maça Çeyrek Kala’ya canlı telefon bağlantısıyla dahil olan MKE Ankaragücü Sportif Direktörü Adnan Erkan derbi öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Geçen haftaki Fenerbahçe maçında yaşadıkları şanssızlık nedeniyle hakem hatalarının sebep olduğu bir mağlubiyet yaşadıklarını belirten Erkan, derbiye iyi hazırlandıklarını nakletti. Hector Canteras ve Cebrail Karayel’in yaşadıkları sakatlık sebebiyle maça dahil olamadıklarını bildiren Erkan, “Hazırlık aşamasına iyi başladık. Kazanan taraf biz olmak istiyoruz. 5 olan puan durumumuzu 8’e çıkarmak istiyoruz.” dedi. Yurtdışında ilk kez canlı yayınlanacak Başkent Derbisi için medya kuruluşları için derbinin karlı hale gelmesinde iyi bir marketing çalışmasının önemli olduğunu belirtti. Erkan, bu maçın derbiye yakışır bir oyun olmasını vurgularken Ali Öcal’ın derbinin eski heyecanı olmadığı görüşüne derbinin heyecanının dışarı yansımamasının tek faktörünün medya kuruluşları olduğu şeklinde yanıt verdi. Futbolu güzel yapanın rekabet olduğunu belirten Erkan, “Rekabeti doğru ölçülerde yapmalıyız.” ifadesinde bulundu.

“Erdener Karatas: Her iki takıma da başarılar diliyorum.”

Programa konuk olan Süper Lig Yolu Genel yayın yönetmeni Erdener Karatas, "Başkent derbisinde iki takıma da başarılar diliyorum. TFF 1.lig'de Keçiörengücü, nispeten daha iyi başladı lige ve Aktepe stadyumunun avantajını iyi kullanıyorlar. Osmanlıspor ise henüz kapalı kutu ve şampiyonluk beklemiyorum. Osmanlıspor'u transfer yasağı ve eksi 3 puanda zorlayacaktır. Keçiörengücü, sezonun flaş takımı" değerlendirmesinde bulundu.

Adnan Şentürk: “ Genç bir kadromuz var.”

Programa telefon ile katılan Etimesgut Belediyespor Teknik Direktörü Adnan Şentürk, "Bizim hedefimiz şampiyonluk diyemeyiz. Genç bir kadromuz var ve muhafaza ettik kadromuzu. Baskı oluşturmak istemiyorum üstlerinde. Hedefimiz geçen sezonun üstüne çıkmak ve play-off oynamak. Bunu yapabileceğimizi düşünüyorum. Bazı hakem hataları ile karşılaştık. Yediğimiz 6 golün 4'ü penaltı." açıklamasında bulundu.