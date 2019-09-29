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İşte MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği maçında ilk 11'ler
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İŞTE MKE ANKARAGÜCÜ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA İLK 11'LER

İşte MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği maçında ilk 11'ler

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 6. haftasında MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği maçında ilk 11'ler

Bugün 16:30'da başlayacak MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 6. Haftasında Eryaman Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı ÜMİT ÖZTÜRK yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Eryaman Stadyumu

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Stylıanos Kıtsıou, Ante Kulusıc, Mıchal Pazdan, Tıago Pınto, Sedat Ağçay, Rıcardo Wıllıam Faty, Wilfried Moke, İlhan Parlak, Dever Orgıll, Hasan Kaya

Teknik Direktör:

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Ahmet Oğuz, Zargo Toure, Flavıo Da Sılva Ramos, Nıcolas Polomat, Berat Ayberk Özdemir, Fabrıcıo De Jesus, Danıel Candeıas, Stephane Sessegnon, Floyd Ama Nıno Ayıte, Gıovannı-guy Yann Sıo

Teknik Direktör:

Hakem: ÜMİT ÖZTÜRK, OSMAN GÖKHAN BİLİR, KAMİL ÇETİN, OĞUZHAN UĞURLU

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