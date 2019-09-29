İşte MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği maçında ilk 11'ler
Bugün 16:30'da başlayacak MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 6. Haftasında Eryaman Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı ÜMİT ÖZTÜRK yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Eryaman Stadyumu
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Stylıanos Kıtsıou, Ante Kulusıc, Mıchal Pazdan, Tıago Pınto, Sedat Ağçay, Rıcardo Wıllıam Faty, Wilfried Moke, İlhan Parlak, Dever Orgıll, Hasan Kaya
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Ahmet Oğuz, Zargo Toure, Flavıo Da Sılva Ramos, Nıcolas Polomat, Berat Ayberk Özdemir, Fabrıcıo De Jesus, Danıel Candeıas, Stephane Sessegnon, Floyd Ama Nıno Ayıte, Gıovannı-guy Yann Sıo
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ÜMİT ÖZTÜRK, OSMAN GÖKHAN BİLİR, KAMİL ÇETİN, OĞUZHAN UĞURLU
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.