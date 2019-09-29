Antalyaspor - BTC Turk Y.Malatyaspor maç kadroları belli oldu...Süper Lig Cemil Usta Sezonu 6. haftasında Antalyaspor ile BTC Turk Y.Malatyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 16:30'da Antalya Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem BAHATTİN ŞİMŞEK yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Antalya Stadyumu
Antalyaspor: Dıego Angelo De Olıveıra, Bahadır Öztürk, Charles Fernando Basılıo Da Sılva, Gustavo Ezequıel Blanco Leschuk, Ufuk Akyol, Amılton Mınervıno Da Sılva, Ruud Jorge Boffın, Ondrej Celustka, Nazım Sangare, Hakan Özmert, Aatıf Chahechouhe
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
BTC Turk Y.Malatyaspor: Robın Yalçın, Mustafa Akbaş, Adıs Jahovıc, Afrıyıe Acquah, Mitchell Donald, Moryke Fofana, Ghaylen Chaalelı, Issam Chebake, Fabien Ceddy Farnolle, Costa Marques, Sakıb Aytaç
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: BAHATTİN ŞİMŞEK, MEHMET KISAL, İBRAHİM BOZBEY, EMRE KARGIN
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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