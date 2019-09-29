Balıkesirspor - Giresunspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 16:30'da başlayacak Balıkesirspor - Giresunspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 6. Haftasında Balıkesir Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı EMRE MALOK yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Balıkesir Atatürk
Balıkesirspor: Andrıja Vukovıc, Oğuzhan Çapar, Doğa İşeri, Furkan Çil, Foxı Kethevoama, Okan Alkan, Mahatma Osumanu Otoo, Rahmi Anıl Başaran, Nermın Hodzıc, Tomıslav Glumac, İbrahim Halil Çolak
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Giresunspor: Adrıano Fachını, Muhammed Bayır, Ahmet Kesim, Mehmet Güven, Guy Lucıen Mıchel Landel, Raul Andreı Rusescu, Ahmet İlhan Özek, Murat Akça, Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, Renan Rodrıgues Da Sılva, Muhammed Himmet Ertürk
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: EMRE MALOK, ERKAN AKBULUT, HASAN HÜSEYİN TETİK, SERKAN ERGÜN
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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