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Silivrispor - Manisaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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SİLİVRİSPOR - MANİSASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Silivrispor - Manisaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 1. Grup 5. haftasında Silivrispor ile Manisaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Silivrispor - Manisaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 16:00'da başlayacak Silivrispor - Manisaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup 5. Haftasında Ziya Altınoğlu Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı BARKIN KARA yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Ziya Altınoğlu Stadı

Silivrispor: Burak Kapan, Deniz Bağlan, Gökhan Göksu, Emrah Bedir, Günay Şakar, Evren Eren Elmalı, Enver Yıldız, Oğuz Yavuz, Barış Dillioğlu, Çağrı Gülcü, Bülent Demir

Teknik Direktör:

Manisaspor: Yusuf Tekin, Burak Can Balcı, Bayram Büstaç, Atakan Cidam, Okan Uğurlu, Bilal Budak, Ferit Cankut Özdek, Kubilay İsmail Zihni, İlkay Gül, Fatih Uludağ, Vahap Aydemir

Teknik Direktör:

Hakem: BARKIN KARA, ALİ KILIÇ, FURKAN YAMAN, VEYSEL KARANİ ÖZKAN

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