Silivrispor - Manisaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 16:00'da başlayacak Silivrispor - Manisaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 1. Grup 5. Haftasında Ziya Altınoğlu Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı BARKIN KARA yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Ziya Altınoğlu Stadı
Silivrispor: Burak Kapan, Deniz Bağlan, Gökhan Göksu, Emrah Bedir, Günay Şakar, Evren Eren Elmalı, Enver Yıldız, Oğuz Yavuz, Barış Dillioğlu, Çağrı Gülcü, Bülent Demir
Teknik Direktör:
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Manisaspor: Yusuf Tekin, Burak Can Balcı, Bayram Büstaç, Atakan Cidam, Okan Uğurlu, Bilal Budak, Ferit Cankut Özdek, Kubilay İsmail Zihni, İlkay Gül, Fatih Uludağ, Vahap Aydemir
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: BARKIN KARA, ALİ KILIÇ, FURKAN YAMAN, VEYSEL KARANİ ÖZKAN
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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