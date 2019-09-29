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İşte Tuzlaspor - Kırşehir Belediyespor maçında ilk 11'ler
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İŞTE TUZLASPOR - KIRŞEHİR BELEDİYESPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Tuzlaspor - Kırşehir Belediyespor maçında ilk 11'ler

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 5. haftasında Tuzlaspor ile Kırşehir Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Tuzlaspor - Kırşehir Belediyespor maçında ilk 11'ler

Bugün 16:00'da başlayacak Tuzlaspor - Kırşehir Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 5. Haftasında Tuzla Belediye Sahası Stadyumunda oynanacak müsabakayı ŞEREF TAŞTAN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Tuzla Belediye Sahası

Tuzlaspor: Bayram Olgun, Türker Toptaş, Yasin Yener, Doğan Can Otman, Bülent Uzun, Sadık Baş, Gökcan Kaya, Göksu Türkdoğan, Muhammed Akarslan, Umut Sönmez, Kemal Tokak

Teknik Direktör:

Kırşehir Belediyespor: Bekir Sevgi, Birol Parlak, Emrah Dağ, İsmail Düzgün, Ahmet Mert Bayındır, Ahmet Karadayı, Serhat Mermer, Erbay Eker, Oğuzhan Öztürk, Yaşar Çetin, Onur Karakabak

Teknik Direktör:

Hakem: ŞEREF TAŞTAN, ARİF DİLMEÇ, SERHAT SAĞIR, RAŞİT YORGANCILAR

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