İşte Tuzlaspor - Kırşehir Belediyespor maçında ilk 11'ler
Bugün 16:00'da başlayacak Tuzlaspor - Kırşehir Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 5. Haftasında Tuzla Belediye Sahası Stadyumunda oynanacak müsabakayı ŞEREF TAŞTAN yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Tuzla Belediye Sahası
Tuzlaspor: Bayram Olgun, Türker Toptaş, Yasin Yener, Doğan Can Otman, Bülent Uzun, Sadık Baş, Gökcan Kaya, Göksu Türkdoğan, Muhammed Akarslan, Umut Sönmez, Kemal Tokak
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Kırşehir Belediyespor: Bekir Sevgi, Birol Parlak, Emrah Dağ, İsmail Düzgün, Ahmet Mert Bayındır, Ahmet Karadayı, Serhat Mermer, Erbay Eker, Oğuzhan Öztürk, Yaşar Çetin, Onur Karakabak
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ŞEREF TAŞTAN, ARİF DİLMEÇ, SERHAT SAĞIR, RAŞİT YORGANCILAR
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