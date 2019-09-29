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İşte Eyüpspor - Bodrum Bel. Bodrumspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE EYÜPSPOR - BODRUM BEL. BODRUMSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Eyüpspor - Bodrum Bel. Bodrumspor maçında ilk 11'ler

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 5. haftasında Eyüpspor ile Bodrum Bel. Bodrumspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Eyüpspor - Bodrum Bel. Bodrumspor maçında ilk 11'ler

Bugün 16:00'da başlayacak Eyüpspor - Bodrum Bel. Bodrumspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 5. Haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı ERHAN KUTLU yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

Eyüpspor: Alp Tutar, Göksu Alhas, Muharrem Doğan, Gökhan Çalışır, Uğur Mustafa Türk, Berkan Burak Turan, Kıvanç Salihoğlu, Mahsun Çapkan, Gürcan Gözüm, Eren Taşkın, Volkan Kesim

Teknik Direktör:

Bodrum Bel. Bodrumspor: Emirhan Subaş, Ozan Sol, Batuhan Ayvaz, Oğuzhan Türk, İzzet Yıldırım, Emre Özkan, Gökhan Yılmaz, Celal Dumanlı, Orhan Şam, Fatih Gülmez, Sergen Yatağan

Teknik Direktör:

Hakem: ERHAN KUTLU, ÇETİN ÖNCEL, MEHMET ÖZER, ÖMER FARUK GÜLTEKİN

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