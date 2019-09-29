İşte Eyüpspor - Bodrum Bel. Bodrumspor maçında ilk 11'ler
Bugün 16:00'da başlayacak Eyüpspor - Bodrum Bel. Bodrumspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 5. Haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı ERHAN KUTLU yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
Eyüpspor: Alp Tutar, Göksu Alhas, Muharrem Doğan, Gökhan Çalışır, Uğur Mustafa Türk, Berkan Burak Turan, Kıvanç Salihoğlu, Mahsun Çapkan, Gürcan Gözüm, Eren Taşkın, Volkan Kesim
Teknik Direktör:
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Bodrum Bel. Bodrumspor: Emirhan Subaş, Ozan Sol, Batuhan Ayvaz, Oğuzhan Türk, İzzet Yıldırım, Emre Özkan, Gökhan Yılmaz, Celal Dumanlı, Orhan Şam, Fatih Gülmez, Sergen Yatağan
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ERHAN KUTLU, ÇETİN ÖNCEL, MEHMET ÖZER, ÖMER FARUK GÜLTEKİN
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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