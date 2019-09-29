Manisa Futbol Kulübü - Sarıyer sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 16:00'da başlayacak Manisa Futbol Kulübü - Sarıyer maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. Haftasında Mümin Özkasap Spor Tesisleri Stadyumunda oynanacak müsabakayı ALİM KANDEMİR yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Mümin Özkasap Spor Tesisleri
Manisa Futbol Kulübü: Mustafa Çakır, Salih Zafer Kurşunlu, Volkan Okumak, Onur Kolay, Umut Kaya, Serdar Deliktaş, Mehmet Yılmaz, Erhan Kara, Dilaver Güçlü, Oğuz Kocabal, Ömer Kahveci
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Sarıyer: Ali Türkan, Şaban Özel, Yaser Yıldız, Alim Harlak, Doğukan Emeksiz, Şahin Şafakoğlu, Ozan Solak, Hüsnü Başkurt, İlter Ayyıldız, Adem Koçak, Bertul Kocabaş
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ALİM KANDEMİR, SUHA ADIYAMAN, OSMAN BARUK, BURAK OLCAR
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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