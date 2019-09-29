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Manisa Futbol Kulübü - Sarıyer sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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MANİSA FUTBOL KULÜBÜ - SARIYER SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Manisa Futbol Kulübü - Sarıyer sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. haftasında Manisa Futbol Kulübü ile Sarıyer arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Manisa Futbol Kulübü - Sarıyer sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 16:00'da başlayacak Manisa Futbol Kulübü - Sarıyer maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. Haftasında Mümin Özkasap Spor Tesisleri Stadyumunda oynanacak müsabakayı ALİM KANDEMİR yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Mümin Özkasap Spor Tesisleri

Manisa Futbol Kulübü: Mustafa Çakır, Salih Zafer Kurşunlu, Volkan Okumak, Onur Kolay, Umut Kaya, Serdar Deliktaş, Mehmet Yılmaz, Erhan Kara, Dilaver Güçlü, Oğuz Kocabal, Ömer Kahveci

Teknik Direktör:

Sarıyer: Ali Türkan, Şaban Özel, Yaser Yıldız, Alim Harlak, Doğukan Emeksiz, Şahin Şafakoğlu, Ozan Solak, Hüsnü Başkurt, İlter Ayyıldız, Adem Koçak, Bertul Kocabaş

Teknik Direktör:

Hakem: ALİM KANDEMİR, SUHA ADIYAMAN, OSMAN BARUK, BURAK OLCAR

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