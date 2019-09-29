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İşte Sancaktepe Futbol Kulübü - Zonguldak Kömürspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Sancaktepe Futbol Kulübü - Zonguldak Kömürspor maçında ilk 11'ler

TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. haftasında Sancaktepe Futbol Kulübü ile Zonguldak Kömürspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Sancaktepe Futbol Kulübü - Zonguldak Kömürspor maçında ilk 11'ler

Bugün 16:00'da başlayacak Sancaktepe Futbol Kulübü - Zonguldak Kömürspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. Haftasında 15 Temmuz Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı AHMET TURAN TİMUROĞLU yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: 15 Temmuz Stadyumu

Sancaktepe Futbol Kulübü: Can Demir Aktav, Davıd Deniz Kılınç, Melık Derın, Alaattin Hamza Ok, Ogün Bayrak, Mert Örnek, Emre Satılmış, Erhan Şentürk, Muharrem Cinan, Bilal Yıldırım, İrfan Akgün

Teknik Direktör:

Zonguldak Kömürspor: Cenk Doğan, İsmail Güven, Mehmet Gürkan Öztürk, Muammer Sarıkaya, Serhat Baştan, Hakan Çevik, Mustafa Söylemez, Onurcan Güler, Berkan Akdeniz, Ramazan Işık, Görkem Güven

Teknik Direktör:

Hakem: AHMET TURAN TİMUROĞLU, HARUN REŞİT GÜNGÖR, YAKUP KEÇECİ, DENİZ SERCAN AKGÜL

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