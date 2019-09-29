İşte Sancaktepe Futbol Kulübü - Zonguldak Kömürspor maçında ilk 11'ler
Bugün 16:00'da başlayacak Sancaktepe Futbol Kulübü - Zonguldak Kömürspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. Haftasında 15 Temmuz Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı AHMET TURAN TİMUROĞLU yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: 15 Temmuz Stadyumu
Sancaktepe Futbol Kulübü: Can Demir Aktav, Davıd Deniz Kılınç, Melık Derın, Alaattin Hamza Ok, Ogün Bayrak, Mert Örnek, Emre Satılmış, Erhan Şentürk, Muharrem Cinan, Bilal Yıldırım, İrfan Akgün
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Zonguldak Kömürspor: Cenk Doğan, İsmail Güven, Mehmet Gürkan Öztürk, Muammer Sarıkaya, Serhat Baştan, Hakan Çevik, Mustafa Söylemez, Onurcan Güler, Berkan Akdeniz, Ramazan Işık, Görkem Güven
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: AHMET TURAN TİMUROĞLU, HARUN REŞİT GÜNGÖR, YAKUP KEÇECİ, DENİZ SERCAN AKGÜL
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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