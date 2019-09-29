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İşte Kırklarelispor - Hekimoğlu Trabzon SK maçında ilk 11'ler
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İŞTE KIRKLARELİSPOR - HEKİMOĞLU TRABZON SK MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Kırklarelispor - Hekimoğlu Trabzon SK maçında ilk 11'ler

TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. haftasında Kırklarelispor ile Hekimoğlu Trabzon SK arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Kırklarelispor - Hekimoğlu Trabzon SK maçında ilk 11'ler

Bugün 16:00'da başlayacak Kırklarelispor - Hekimoğlu Trabzon SK maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. Haftasında Kırklareli Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı LEVENT BALCI yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Kırklareli Atatürk

Kırklarelispor: Davut Babur, Müslüm Aydoğan, Caner Koca, İbrahim Sürgülü, Emre Keleşoğlu, Emre Balkı, İbrahim Demir, Muhammet Beşir, Umut Pusat, Mert Sinan Pekesen, Serkan Sözmen

Teknik Direktör:

Hekimoğlu Trabzon SK: Gökhan Köstereli, Miraç Acer, Maksut Taşkıran, Oğuzhan Erdoğan, Samet Yalçın, Hakan Yavuz, Talha Yazgan, Musa Caner Aktaş, Bahadır Erol, Taha Balcı, Volkan Altınsoy

Teknik Direktör:

Hakem: LEVENT BALCI, EGEMEN SAVRAN, GÜNER MUMCU TAŞTAN, FATİH TOKAİL

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