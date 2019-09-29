İşte Kırklarelispor - Hekimoğlu Trabzon SK maçında ilk 11'ler
Bugün 16:00'da başlayacak Kırklarelispor - Hekimoğlu Trabzon SK maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. Haftasında Kırklareli Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı LEVENT BALCI yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Kırklareli Atatürk
Kırklarelispor: Davut Babur, Müslüm Aydoğan, Caner Koca, İbrahim Sürgülü, Emre Keleşoğlu, Emre Balkı, İbrahim Demir, Muhammet Beşir, Umut Pusat, Mert Sinan Pekesen, Serkan Sözmen
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hekimoğlu Trabzon SK: Gökhan Köstereli, Miraç Acer, Maksut Taşkıran, Oğuzhan Erdoğan, Samet Yalçın, Hakan Yavuz, Talha Yazgan, Musa Caner Aktaş, Bahadır Erol, Taha Balcı, Volkan Altınsoy
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: LEVENT BALCI, EGEMEN SAVRAN, GÜNER MUMCU TAŞTAN, FATİH TOKAİL
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