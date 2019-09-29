Modafenspor - Karacabey Belediyespor maç kadroları belli oldu...TFF 3. Lig 3. Grup 5. haftasında Modafenspor ile Karacabey Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 16:00'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem DOĞU YILMAZ yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat:
Modafenspor: Hasan Ozan Girgin, Batuhan Yılmaz, Ceyhun Yelkenci, Emre Dalgalıdere, Mehmet Burak Yılmaz, Umut Uysal, Vedat Karakuş, Doğan Zincir, Seydi Akca, Gökhan Karataş, Emre Bayraktarbaşı
Teknik Direktör:
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Karacabey Belediyespor: Hasan Kaya, Ömer Faruk Gümüş, Saruhan Fındıkcı, İlyas Yılmazer, Muhammet Fettahoğlu, Abuzer Gaffar Toplu, Gökhan Cingirt, Onur Özcan, Selçuk Kaban, Rasimcan Değirmenci, Sadık Arda Yılmaztürk
Teknik Direktör:
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Hakem: DOĞU YILMAZ, METİN CEBECİ, METİN YALÇIN, TOLGA ELİKCİOĞLU
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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