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Modafenspor - Karacabey Belediyespor maç kadroları belli oldu...
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MODAFENSPOR - KARACABEY BELEDİYESPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Modafenspor - Karacabey Belediyespor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 3. Grup 5. haftasında Modafenspor ile Karacabey Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Modafenspor - Karacabey Belediyespor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 3. Grup 5. haftasında Modafenspor ile Karacabey Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 16:00'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem DOĞU YILMAZ yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat:

Modafenspor: Hasan Ozan Girgin, Batuhan Yılmaz, Ceyhun Yelkenci, Emre Dalgalıdere, Mehmet Burak Yılmaz, Umut Uysal, Vedat Karakuş, Doğan Zincir, Seydi Akca, Gökhan Karataş, Emre Bayraktarbaşı

Teknik Direktör:

Karacabey Belediyespor: Hasan Kaya, Ömer Faruk Gümüş, Saruhan Fındıkcı, İlyas Yılmazer, Muhammet Fettahoğlu, Abuzer Gaffar Toplu, Gökhan Cingirt, Onur Özcan, Selçuk Kaban, Rasimcan Değirmenci, Sadık Arda Yılmaztürk

Teknik Direktör:

Hakem: DOĞU YILMAZ, METİN CEBECİ, METİN YALÇIN, TOLGA ELİKCİOĞLU

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