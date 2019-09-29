Turgutluspor - Ağrı 1970 Spor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 16:00'da başlayacak Turgutluspor - Ağrı 1970 Spor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 2. Grup 5. Haftasında Turgutlu 7 Eylül Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı ŞAHİN BERKER yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Turgutlu 7 Eylül Stadı
Turgutluspor: Fatih Demirlek, Muhammed Can, Alperen Doğan, Samet Günhan, Abdülkadir Akyıldız, Mithat Yaşar, Onur Garip, Mehmet Kuruoğlu, Yiğit Yöney, Necmi Çoban, Emre Keskin
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Ağrı 1970 Spor: Furkan Keleş, Oğuzhan Yıldırım, Cemal Doğu, Berk Kal, Ferat Yaşar, Hamdi Dereli, Yakup Kayış, Erol Can Akdağ, Gökhan Özer, Murat Kara, Seyit Gazanfer
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ŞAHİN BERKER, YİĞİT ÇAM, AHMETCAN AKKOYUN, ESAD SADIK DEMİRTAŞ
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.