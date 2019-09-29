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Turgutluspor - Ağrı 1970 Spor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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TURGUTLUSPOR - AĞRI 1970 SPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Turgutluspor - Ağrı 1970 Spor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 2. Grup 5. haftasında Turgutluspor ile Ağrı 1970 Spor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Turgutluspor - Ağrı 1970 Spor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 16:00'da başlayacak Turgutluspor - Ağrı 1970 Spor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 2. Grup 5. Haftasında Turgutlu 7 Eylül Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı ŞAHİN BERKER yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Turgutlu 7 Eylül Stadı

Turgutluspor: Fatih Demirlek, Muhammed Can, Alperen Doğan, Samet Günhan, Abdülkadir Akyıldız, Mithat Yaşar, Onur Garip, Mehmet Kuruoğlu, Yiğit Yöney, Necmi Çoban, Emre Keskin

Teknik Direktör:

Ağrı 1970 Spor: Furkan Keleş, Oğuzhan Yıldırım, Cemal Doğu, Berk Kal, Ferat Yaşar, Hamdi Dereli, Yakup Kayış, Erol Can Akdağ, Gökhan Özer, Murat Kara, Seyit Gazanfer

Teknik Direktör:

Hakem: ŞAHİN BERKER, YİĞİT ÇAM, AHMETCAN AKKOYUN, ESAD SADIK DEMİRTAŞ

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