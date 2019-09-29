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Belediye Derince Spor - Kocaelispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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BELEDİYE DERİNCE SPOR - KOCAELİSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Belediye Derince Spor - Kocaelispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 2. Grup 5. haftasında Belediye Derince Spor ile Kocaelispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Belediye Derince Spor - Kocaelispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 16:00'da başlayacak Belediye Derince Spor - Kocaelispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 2. Grup 5. Haftasında Derince Belediyespor Doğal Çim Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı ERDOĞAN ÖZKAYA yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Derince Belediyespor Doğal Çim Stadyumu

Belediye Derince Spor: Sercan Uslu, Cihan Halil, Yiğitali Bayrak, Melih İnan, Yunus Özdemir, Efe Karaoğlu, Bahtiyar Yıldırım, Emre Turgut, Aykut Aslan, Enes Çetin, Muhammet Fatih Yıldırım

Teknik Direktör:

Kocaelispor: Erdinç Karakaş, Kemal Can Aydemir, Sefa Narin, Yakup Alkan, Talha Mayhoş, Feridun Kıroğlu, Semih Karadeniz, Burak Süleyman, Taha Batuhan Yayıkcı, Mesut Özdemir, Volkan Mert Korkmaz

Teknik Direktör:

Hakem: ERDOĞAN ÖZKAYA, VEDAT DEMİR, ANIL KÜÇÜKKARACA, ATAKAN KOZİK

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