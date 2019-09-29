Belediye Derince Spor - Kocaelispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 16:00'da başlayacak Belediye Derince Spor - Kocaelispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 2. Grup 5. Haftasında Derince Belediyespor Doğal Çim Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı ERDOĞAN ÖZKAYA yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Derince Belediyespor Doğal Çim Stadyumu
Belediye Derince Spor: Sercan Uslu, Cihan Halil, Yiğitali Bayrak, Melih İnan, Yunus Özdemir, Efe Karaoğlu, Bahtiyar Yıldırım, Emre Turgut, Aykut Aslan, Enes Çetin, Muhammet Fatih Yıldırım
Teknik Direktör:
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Kocaelispor: Erdinç Karakaş, Kemal Can Aydemir, Sefa Narin, Yakup Alkan, Talha Mayhoş, Feridun Kıroğlu, Semih Karadeniz, Burak Süleyman, Taha Batuhan Yayıkcı, Mesut Özdemir, Volkan Mert Korkmaz
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ERDOĞAN ÖZKAYA, VEDAT DEMİR, ANIL KÜÇÜKKARACA, ATAKAN KOZİK
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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