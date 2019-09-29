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Büyükçekmece Tepecikspor - Kemerspor 2003 maç kadroları belli oldu...
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BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR - KEMERSPOR 2003 MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Büyükçekmece Tepecikspor - Kemerspor 2003 maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 2. Grup 5. haftasında Büyükçekmece Tepecikspor ile Kemerspor 2003 arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Büyükçekmece Tepecikspor - Kemerspor 2003 maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 2. Grup 5. haftasında Büyükçekmece Tepecikspor ile Kemerspor 2003 arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 16:00'da Tepecik Şenol Güneş Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem ENES KANPARA yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Tepecik Şenol Güneş Stadı

Büyükçekmece Tepecikspor: Özkan Zileli, Alper Sürücü, Yunus Yaşar, Kayhan Arduç, Caner Bulut, Halil İbrahim Pekşen, Hasan Demir, Sefer Kanıtemiz, Ramazan Evren Üstündağ, Enes Yılmaz, Mehmet Ali Can

Teknik Direktör:

Kemerspor 2003: Reha Kurt, Kemal Bolat, Umut Akpınar, Mustafa İnan, Erdin Üzer, Samet Alp, Fahri Genç, Faik Doğukan Duyum, Tolgahan Kumbasar, Onur Kalafat, Berkay Arslan

Teknik Direktör:

Hakem: ENES KANPARA, MEHMET ALİ VARDAR, İLKE AKMAN, VOLKAN KIRBAŞ

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