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İşte Muğlaspor - Darıca G.Birliği maçında ilk 11'ler
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İŞTE MUĞLASPOR - DARICA G.BİRLİĞİ MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Muğlaspor - Darıca G.Birliği maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 3. Grup 5. haftasında Muğlaspor ile Darıca G.Birliği arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Muğlaspor - Darıca G.Birliği maçında ilk 11'ler

Bugün 16:00'da başlayacak Muğlaspor - Darıca G.Birliği maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup 5. Haftasında Muğla Atatürk Std. Stadyumunda oynanacak müsabakayı METEHAN ALPAT yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Muğla Atatürk Std.

Muğlaspor: Yunus Emre Genç, Çağlayan Menderes, Mustafa Acar, Adem Aydın, Savaş Yorulmaz, Ramazan Özkabak, Anıl Yıldırım, Murat Can Bölükbaşı, Batuhan Süer, Muhammed Emel, Sami Can Özkan

Teknik Direktör:

Darıca G.Birliği: Ali Alper Doğan, Mahmuthan Samet Acar, Berat Eyüpoğlu, Ahmet Özer, Selman Sevinç, Ömer Demircan, Emre Pehlivan, Metin Güler, Ferhat Çoban, Fahrettin Bıyıklı, Nebi Tiryakioğlu

Teknik Direktör:

Hakem: METEHAN ALPAT, MEHMET GÖKHAN CEYLAN, ŞEYHMUS BAYSAL, AKİF ABDURRAHMAN MORCA

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