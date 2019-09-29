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Gölcükspor - Diyarbekirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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GÖLCÜKSPOR - DİYARBEKİRSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Gölcükspor - Diyarbekirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 3. Grup 5. haftasında Gölcükspor ile Diyarbekirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Gölcükspor - Diyarbekirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 16:00'da başlayacak Gölcükspor - Diyarbekirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup 5. Haftasında Gölcük Şehir Stadyumunda oynanacak müsabakayı EMRE YÜKSEL yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Gölcük Şehir

Gölcükspor: Erdem Korkmaz Güner, Barış Şen, Furkan Özyapı, Barış Kazer, Batuhan Boyoğlu, Evren Kilarci, Kadir Turhan, Akın Karaaslan, Selim Dedekoç, İlyas Türengül, Oktay Pop

Teknik Direktör:

Diyarbekirspor: İbrahim Has, Reşo Akın, Uğur Ayhan, Vedat Budak, Fikret Topaloğlu, Şevket Güngör, Ahmet Üçgün, Doğukan Bad, Ali Han Tunçer, Furkan Yılgın, Mehmet Fuat Gölbaşı

Teknik Direktör:

Hakem: EMRE YÜKSEL, MEHMET VARGÜN, GÖKTUĞ HAZAR EREL, MUHAMMED ÖMÜR

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