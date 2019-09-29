Gölcükspor - Diyarbekirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 16:00'da başlayacak Gölcükspor - Diyarbekirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 3. Grup 5. Haftasında Gölcük Şehir Stadyumunda oynanacak müsabakayı EMRE YÜKSEL yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Gölcük Şehir
Gölcükspor: Erdem Korkmaz Güner, Barış Şen, Furkan Özyapı, Barış Kazer, Batuhan Boyoğlu, Evren Kilarci, Kadir Turhan, Akın Karaaslan, Selim Dedekoç, İlyas Türengül, Oktay Pop
Teknik Direktör:
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Diyarbekirspor: İbrahim Has, Reşo Akın, Uğur Ayhan, Vedat Budak, Fikret Topaloğlu, Şevket Güngör, Ahmet Üçgün, Doğukan Bad, Ali Han Tunçer, Furkan Yılgın, Mehmet Fuat Gölbaşı
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: EMRE YÜKSEL, MEHMET VARGÜN, GÖKTUĞ HAZAR EREL, MUHAMMED ÖMÜR
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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