Halide Edip Adıvarspor - Osmaniyespor FK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 16:00'da başlayacak Halide Edip Adıvarspor - Osmaniyespor FK maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 3. Grup 5. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı ŞEVKET TEKER yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Halide Edip Adıvarspor: Fatih Cin, Ekrem Çalışanlar, Hakan Akbaş, Yener Demirci, Gökhan Korkmaz, Tugay Keleş, Hüseyin Afkan, Mustafa Kara, Gökhan Berkay Yıldız, Furkan Mehmet Tuncer, Evren Özyiğit
Teknik Direktör:
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Osmaniyespor FK: Alp Arda, Ahmet Baykal, Ekrem Sütçü, Semih Üstün, Kerim Bölük, Metehan Mimaroğlu, Hamit Bayraktar, Cihad Ateş, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Vedat Saygı, Onur Kızıltaş
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ŞEVKET TEKER, KADİR GÜNAL, HÜSEYİN AYCAN, ANIL ŞEN
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