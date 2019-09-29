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Halide Edip Adıvarspor - Osmaniyespor FK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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HALİDE EDİP ADIVARSPOR - OSMANİYESPOR FK SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Halide Edip Adıvarspor - Osmaniyespor FK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 3. Grup 5. haftasında Halide Edip Adıvarspor ile Osmaniyespor FK arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Halide Edip Adıvarspor - Osmaniyespor FK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 16:00'da başlayacak Halide Edip Adıvarspor - Osmaniyespor FK maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup 5. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı ŞEVKET TEKER yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Halide Edip Adıvarspor: Fatih Cin, Ekrem Çalışanlar, Hakan Akbaş, Yener Demirci, Gökhan Korkmaz, Tugay Keleş, Hüseyin Afkan, Mustafa Kara, Gökhan Berkay Yıldız, Furkan Mehmet Tuncer, Evren Özyiğit

Teknik Direktör:

Osmaniyespor FK: Alp Arda, Ahmet Baykal, Ekrem Sütçü, Semih Üstün, Kerim Bölük, Metehan Mimaroğlu, Hamit Bayraktar, Cihad Ateş, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Vedat Saygı, Onur Kızıltaş

Teknik Direktör:

Hakem: ŞEVKET TEKER, KADİR GÜNAL, HÜSEYİN AYCAN, ANIL ŞEN

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