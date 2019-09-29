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Kitsiou'nun yeni yaşı kutlandı
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KİTSİOU'NUN YENİ YAŞI KUTLANDI

Kitsiou'nun yeni yaşı kutlandı

MKE Ankaragücü'nde Kitsiou'ya doğum günü sürprizi yapıldı.

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MKE Ankaragücü'nde forma giyen Yunan defans futbolcusu Stelios Kitsiou için doğum günü partisi düzenlendi. Tesislerde 26. yaşını kutlayan tecrübeli futbolcu Kitsiou'nun, bugün başkent derbisinde forma giymesi bekleniyor. Kitsiou, bu sezon ligde 4 maça çıktı 1 asistle oynadı. 

 
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