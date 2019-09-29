﻿
Gençlerbirliği'nden derbi için anlamlı video
﻿
Site İçi Arama
﻿

GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN DERBİ İÇİN ANLAMLI VİDEO

Gençlerbirliği, resmi youtube hesabından derbiye özel anlamlı bir video paylaştı.

181 Okunma

 Bugün Ankaralı futbolseverler için çok anlamlı ve tarihi bir gün. Ebedi dost ve ezeli rakip olan MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği takımları 7 yıl sonra yeniden  Başkent derbisinde karşı karşıya geliyor. Derbi öncesinde her iki takımın kulisinden  de dostluk ve kardeşlik söylemleri yankılanıyor. Gençlerbirliği SK resmi youtube hesabından derbi öncesi çok anlamlı bir video paylaştı. Takımlar arası dostluğu vurgulayan video, her iki takımın taraftarlarını da etkileyecek tarzda.

 Tarihi derbinin galibi kim olur tahmin yürütemiyoruz ama dostluğun kazanacağından eminiz.
MKE Ankaragücü 2-1 Gençlerbirliği
Erkan: Derbiye yakışır oyun olmalı
İşte MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği maçında ilk 11'ler
Kitsiou'nun yeni yaşı kutlandı
Başkent derbisine saatler kaldı
Sadio Diallo şoku
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿