Gençlerbirliği'nden derbi için anlamlı video

Bugün Ankaralı futbolseverler için çok anlamlı ve tarihi bir gün. Ebedi dost ve ezeli rakip olan MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği takımları 7 yıl sonra yeniden Başkent derbisinde karşı karşıya geliyor. Derbi öncesinde her iki takımın kulisinden de dostluk ve kardeşlik söylemleri yankılanıyor. Gençlerbirliği SK resmi youtube hesabından derbi öncesi çok anlamlı bir video paylaştı. Takımlar arası dostluğu vurgulayan video, her iki takımın taraftarlarını da etkileyecek tarzda.
Tarihi derbinin galibi kim olur tahmin yürütemiyoruz ama dostluğun kazanacağından eminiz.
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