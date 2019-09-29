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Modafenspor - Karacabey Belediyespor
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MODAFENSPOR - KARACABEY BELEDİYESPOR

Modafenspor - Karacabey Belediyespor

TFF 3. Lig 3. Grup 5. haftasında Modafenspor ile Karacabey Belediyespor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Modafenspor - Karacabey Belediyespor

TFF 3. Lig 3. Grup 5. haftasında Modafenspor ile Karacabey Belediyespor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Modafenspor:

Teknik Direktör:

Karacabey Belediyespor:

Teknik Direktör:

Hakem: DOĞU YILMAZ, METİN CEBECİ, METİN YALÇIN, TOLGA ELİKCİOĞLU

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