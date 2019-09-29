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Halide Edip Adıvarspor - Osmaniyespor FK
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HALİDE EDİP ADIVARSPOR - OSMANİYESPOR FK

Halide Edip Adıvarspor - Osmaniyespor FK

TFF 3. Lig 3. Grup 5. haftasında Halide Edip Adıvarspor ile Osmaniyespor FK Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Halide Edip Adıvarspor - Osmaniyespor FK

TFF 3. Lig 3. Grup 5. haftasında Halide Edip Adıvarspor ile Osmaniyespor FK Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Halide Edip Adıvarspor:

Teknik Direktör:

Osmaniyespor FK:

Teknik Direktör:

Hakem: ŞEVKET TEKER, KADİR GÜNAL, HÜSEYİN AYCAN, ANIL ŞEN

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