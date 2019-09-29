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Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Pazarspor
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MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR - PAZARSPOR

Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Pazarspor

TFF 3. Lig 3. Grup 5. haftasında Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile Pazarspor Yeşiltepe Spor Kompleksi Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Pazarspor

TFF 3. Lig 3. Grup 5. haftasında Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile Pazarspor Yeşiltepe Spor Kompleksi Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor:

Teknik Direktör:

Pazarspor:

Teknik Direktör:

Hakem: LEVENT GÜMÜŞDERE, HARUN PEKYÜREK, ÖMER YASİN GEZER, TAYFUN GÜZ

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