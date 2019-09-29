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Gölcükspor - Diyarbekirspor
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GÖLCÜKSPOR - DİYARBEKİRSPOR

Gölcükspor - Diyarbekirspor

TFF 3. Lig 3. Grup 5. haftasında Gölcükspor ile Diyarbekirspor Gölcük Şehir Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Gölcükspor - Diyarbekirspor

TFF 3. Lig 3. Grup 5. haftasında Gölcükspor ile Diyarbekirspor Gölcük Şehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Gölcükspor:

Teknik Direktör:

Diyarbekirspor:

Teknik Direktör:

Hakem: EMRE YÜKSEL, MEHMET VARGÜN, GÖKTUĞ HAZAR EREL, MUHAMMED ÖMÜR

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Gölcükspor - Diyarbekirspor
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