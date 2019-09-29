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Yozgatspor 1959 FK - Nevşehir Belediyespor
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YOZGATSPOR 1959 FK - NEVŞEHİR BELEDİYESPOR

Yozgatspor 1959 FK - Nevşehir Belediyespor

TFF 3. Lig 3. Grup 5. haftasında Yozgatspor 1959 FK ile Nevşehir Belediyespor Yozgat Bozok Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Yozgatspor 1959 FK - Nevşehir Belediyespor

TFF 3. Lig 3. Grup 5. haftasında Yozgatspor 1959 FK ile Nevşehir Belediyespor Yozgat Bozok Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Yozgatspor 1959 FK:

Teknik Direktör:

Nevşehir Belediyespor:

Teknik Direktör:

Hakem: ÖZGÜR REHA ALICI, FATİH KARATAĞ, MEHMET KİRİŞÇİOĞLU, TURHAN BEYKE

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