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1954 Kelkit Belediyespor - Bayrampaşa
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1954 KELKİT BELEDİYESPOR - BAYRAMPAŞA

1954 Kelkit Belediyespor - Bayrampaşa

TFF 3. Lig 3. Grup 5. haftasında 1954 Kelkit Belediyespor ile Bayrampaşa Kelkit İlçe Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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1954 Kelkit Belediyespor - Bayrampaşa

TFF 3. Lig 3. Grup 5. haftasında 1954 Kelkit Belediyespor ile Bayrampaşa Kelkit İlçe Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

1954 Kelkit Belediyespor:

Teknik Direktör:

Bayrampaşa:

Teknik Direktör:

Hakem: HAKAN ERGİN, MUHAMMET OĞUZHAN ÖZTAŞ, SALİH BURAK DEMİREL, TUNCAY SAĞLAM

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